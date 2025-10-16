群馬県は最新の中期財政見通しを発表し、社会保障関係経費の増加などにより、今後５年間の当初予算編成時に最大で４４６億円の財源不足が生じる可能性があることを明らかにしました。 県は、持続可能な財政運営を行うため、毎年、中期的な財政見通しを試算しています。発表によりますと、社会保障関係経費の増加などにより、今後５年間、当初予算編成時に毎年４００億円前後の財源不足が見込まれ、最大は２０２９年度の４４６億円