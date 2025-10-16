福岡県警嘉麻署は16日、嘉麻市の勤務者が持つ携帯に同日午前9時ごろ、＋（プラス）で始まる電話番号でNTT社員をかたる人物から不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「迷惑メールをたくさんしているので秋田県警とやりとりをしてもらう」という内容で、通話アプリに誘導された後、秋田県警をかたる人物から「あなたの口座が犯罪に使われている」「国際指名手配になる」などと言われたという。