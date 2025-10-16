いじめの深刻化を防ぐため、奈良県香芝市が先進的な取り組みです。香芝市が１０月１６日に発表した新たな「いじめ防止基本方針」。いじめ防止基本方針は、いじめの防止や早期発見などを目的に市町村や教育委員会がそれぞれ策定していますが、教職員が実際にどのような対応を取るべきか記載が曖昧なため、対応の遅れやばらつきなどの課題も指摘されています。香芝市は今回の改正で、事例ごとに具体的に取るべき行動を記載。い