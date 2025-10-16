10月は、里親制度への理解を広げる里親月間です。里親は様々な事情で親と暮らせない、社会的養護が必要な子どもを施設ではなく家庭で育てる制度です。霧島市の林元さん夫妻は、乳児院で暮らしていた女の子と出会い、8か月間で70回通って関係を築き、特別養子縁組で親子になりました。支援の少ない制度の中で育児に奮闘しながら、娘の成長を喜び、実親の存在も正直に伝えています。養子縁組里親への支援の不公平さや制度の