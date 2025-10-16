少女２人にわいせつな行為をした罪に問われている元小学校教師の男について、広島高裁が控訴を棄却しました。 広島市立の元小学校教師の被告（３５）は去年、当時１２歳の少女にスマートフォンで裸の姿を送信させ保存したほか、当時１５歳の少女とみだらな行為をしたなどの罪に問われています。 １６日広島高裁は「少女２人は判断能力が十分ではなく、対等な関係でないことを利用し犯行に及んだ」「心身の健全な成長に及ぼ