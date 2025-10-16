深夜の駐車場で繰り広げられた迷惑な「ドリフト走行」。防犯カメラが、その身勝手な行為をとらえていました。記者「ご覧ください、円を描くように何重もタイヤの跡が残っています」至る所にくっきりと残るタイヤの跡。無残な姿になっているのは栃木県宇都宮市にある大谷資料館の駐車場。大谷資料館といえば、地下に広がる巨大な採掘場跡を見ることができる人気の観光スポットです。いったい何があったのでしょうか？大谷資料館大