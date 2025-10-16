東京・深川署で捉えたのは、カメラに気が付いたのか、すぐに顔を伏せた鵜沢武彦容疑者（44）。マッチングアプリで知り合った30代の女性から500万円をだまし取った疑いで逮捕されました。鵜沢容疑者と女性がアプリで出会ったのは、2023年のこと。鵜沢容疑者はプロフィールに「外資系金融機関に勤めている。仕事一筋だったので独身です」と掲載していました。出会いから1カ月、鵜沢容疑者は女性と交際関係となると「外資系銀行に勤め