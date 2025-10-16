ソフトバンクは１６日、来年２月に台湾遠征を行うことを発表した。台湾ＣＰＢＬの球団、中信兄弟からの招待を受け、来年２月２５日に同球団と交流試合、２６日にＷＢＣに臨む台湾代表チームとの強化試合（いずれも台北ドーム）を開催する予定だ。この日は中信兄弟の球団幹部、高英傑氏がみずほペイペイドームを訪れ、王貞治球団会長（８５）らと会談を行った。王会長は「選手も台湾に行って（台北）ドームで試合ができることを