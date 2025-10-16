福岡市・天神周辺をバイクなどで集団暴走したとして、17歳と18歳の少年5人が逮捕・書類送検されました。警察によりますと、ことし3月、福岡市・天神の警固公園周辺で、2人乗りのバイク1台と原付バイク3台が、対向車線にはみ出したり、信号を無視したりしました。午前2時半ごろ「ヘルメットをかぶらずに走行している」と110番通報があり、駆けつけた警察官が集団暴走を確認したということです。調べを進めていた警察は9月末、18歳の