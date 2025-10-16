公園でのトラブルをめぐり、警視庁の警察官から不当な聴取を受けたうえ、同意なくトラブル相手に個人情報を提供された──。南アジア出身の母と子が東京都を相手取り、慰謝料を求めた裁判の控訴審で、東京高裁は10月16日、都に対して、原告それぞれに33万円を支払うよう命じた。一審（東京地裁）の原告敗訴を一部変更したものの、警察官に差別的な言動があったという原告の主張は認めなかった。判決後、原告母と弁護団は、東京・霞