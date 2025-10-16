秋田朝日放送 女性の顔を殴るなどの暴行を加えて胸を触るなどしたとして強姦致傷の罪に問われている秋田市の男の裁判員裁判で検察側は懲役１０年を求刑しました。 起訴状などによりますと、秋田市の無職、栗山大樹被告（４８）は、２００９年、県央部の路上を歩いていた当時２０代の女性を松林に引きずり込み顔を殴ってけがをさせたうえ、胸を触るなどした罪に問われています。 裁判の争点は、栗山被告が犯人なのか、そう