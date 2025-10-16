秋田朝日放送 １６日朝、秋田市中心部の住宅街でクマが新築工事中の住宅に居座りました。約４時間後の昼すぎにクマは捕獲されましたが、朝住宅に入るのが目撃されてから最終的に運び出されるまでは約５時間半かかりました。現場周辺は交通規制が敷かれ警戒が続きました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。 ※一部内容を更新しました。