欧州株仏ＣＡＣ指数が上げ幅拡大、仏政府に対する１回目の不信任投票否決で 東京時間19:10現在 英ＦＴＳＥ100 9425.42（+0.67+0.01%） 独ＤＡＸ24229.54（+48.17+0.20%） 仏ＣＡＣ40 8138.08（+61.08+0.77%） スイスＳＭＩ 12716.17（+186.59+1.50%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:10現在 ダウ平均先物DEC 25月限46641.00（+149.00+0.32%） Ｓ＆