ユーロは上値重く推移、仏債に対する不透明感根強く＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロの上値が重くなっている。この日実施されたフランス政府に対する不信任決議は否決され、仏株式市場が堅調に推移している。さらに、２回目の不信任決議も否決された。 しかし、市場では格付け会社２社が６週間以内にフランス債の信用格付けの見直しを行うという。一難去ってまた一難に。ユーロ相場は対ドルではや