秋田朝日放送 秋田市のデパートで京都の味や文化が凝縮された物産展が始まりました。秋田に居ながらにして秋の京都観光の気分を味わいませんか。 西武秋田店で１６日から始まった「京都展」には京都土産としてもおなじみの八ツ橋や漬物のほか、和のスイーツ、京都の味覚が詰まった弁当などが並んでいます。 創業１００年以上の京都市の佃煮店の三色弁当は秋の風情が感じられ、秘伝のタレで炊き上げたウナギに