俳優の草磲剛（51）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、自身の金銭事情について明かした。番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。そのターゲットになったのが、草磲のかつての事務所の先輩でもある元「光GENJI」大沢樹生だった。大沢がアイドル時代に得たという約2億円の内訳を紹介。自身の収入の使い道を問われた草磲は、「お金なんて