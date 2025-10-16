17日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会の公式練習が16日、アンジェで行われた。今季シニア転向の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）は、今大会がGPデビュー戦。SP、フリーとも組み込む予定の大技トリプルアクセルを着氷するなど仕上がり良好。日本食を持ち込むなど体調面の不安もない。「GP初戦なので、しっかりと練習してきたことが全て出し切れるように、後悔がないようにしたい」と意気込んだ。出発前は