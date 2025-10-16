俳優の草磲剛（51）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、大先輩との思い出を語った。番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。そのターゲットになったのが、元「光GENJI」の俳優・大沢樹生（56）だった。草磲にとって、大沢はかつての所属事務所の先輩に当たる。「凄い憧れの先輩ですので、当時もそうですけど、なかなか話しかけもできなかった」