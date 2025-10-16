和歌山・三重県境を流れる熊野川で行われた熊野速玉大社の「御船祭」の早船競漕＝16日午後和歌山県新宮市の世界遺産・熊野速玉大社近くの熊野川で16日、神事「御船祭」の早船競漕が行われた。上半身裸の若者らがこぐ9隻の木造船が水しぶきを上げて一斉にスタート。かいをこぐ音が水面に響き、観客から声援が上がった。御船祭はご神体を乗せた神幸船が河原にある御旅所へ渡る神事。競漕は神幸船を案内する船が速さを競ったのが