「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）ＤｅＮＡが四回に勝ち越した。同点で迎えた四回、先頭の牧がカウント３−１から才木の真ん中に入る１４９キロの直球を捉え、左中間席最前列に運んだ。「前の回に同点に追いついてくれた流れで打席に入れたので、さらに集中して打つことができました。まだまだここから乗っていけるように頑張ります！」とコメントした。２点を追う三回に