阿賀町のダムで16日、一部白骨化した遺体が見つかりました。警察によりますと遺体が発見されたのは阿賀町の鹿瀬ダムです。16日午前10時半頃、ダム上流から流れてきてたまっている流木や枯れ葉を清掃するダムの業者から「ダムに遺体が浮いている。ゴミの中に遺体があった」と110番通報がありました。発見された遺体は身長が約160～170センチで身元や性別、年齢など不明で、着衣はなく、一部白骨化して、浮いている状態で発見