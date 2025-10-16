10月第2週の動員ランキングは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が週末3日間で動員40万6000人、興収6億4300万円をあげて4週連続1位となった。10月13日（祝）までの公開から25日間の累計動員は374万700人、累計興収は57億200万円。これで17週連続で東宝配給（共同配給含む）作品が1位。しかも、先々週はトップ5を独占。先週末もトップ4を独占、トップ10の7作品が東宝配給（共同配給含む）作品となっている。 参考：松村北