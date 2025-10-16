浦和レッズは16日、9月20日に埼玉スタジアム2002で行われたJ1第30節・鹿島アントラーズ戦で浦和サポーターによる試合運営管理規定違反行為があったことを発表した。クラブ公式サイトによると、当該者1名は観客同士のトラブルに際し、スマートフォンの画面を破損させたという。この破壊行為に対し、浦和は無期限入場禁止の処分を下した。対象試合は「国内外を問わない、9月27日(土)以降に行われる浦和レッズ、浦和レッズレディ