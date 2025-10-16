今日の県議会のやりとりを、「地元同意」のカギを握る花角知事はどう受け止めたのでしょうか。 ■花角英世知事 「東京電力が考えていることは分かった。これから実務的に話を聞くと思う。もう少し実務的に詰めないと何とも言えない。」 Q.「1000億円規模の拠出」表明について 「おっしゃっていた、まさに地域と共に貢献していきたいということだと思う。」 Q.「1・2号機廃炉の検討」表明について 「廃炉の議論は私は事