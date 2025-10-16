柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、東京電力の小早川社長が16日の県議会に出席し、1000億円規模の基金をつくることや1・2号機の廃炉について検討を始めると表明しました。資源エネルギー庁の村瀬長官も新潟への支援を表明。自民党は歓迎する一方、野党は批判するなど評価は分かれました。 迎えた午後の各会派による質疑－ 質問に立ったのは、3月に〝宿題〟を出した自民党の高橋直揮県議。 ■自民党 高