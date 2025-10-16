○エムビーエス [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.42％にあたる10万株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月17日から11月20日まで。 ○オープンＨ [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.32％にあたる400万2400株の自社株を消却する。消却予定日は10月31日。 ○リクルート [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.68％にあたる3800万株(金額で2500億円)を上限に自