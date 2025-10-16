警察庁が開いたクマ対応に関する研修会＝16日午後、東京都内各地でクマによる人身被害が相次いでいることを受け、警察庁は16日、37都道府県警の地域部門幹部らを集めてクマの習性などを学ぶ研修会を東京都内で開いた。実例を踏まえて対応経験が少ない地域の警察と教訓を共有し、安全を確保する狙い。警察は自治体などと連携して住民の避難誘導や、クマに襲われた可能性がある行方不明者の捜索などに携わる。研修会では北海道警