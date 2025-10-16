市民がいわゆる「闇バイト」に加わらないため、熊本県警が今日（16日）から勧誘の手口などをまとめた啓発動画を公開しています。 【写真を見る】「高額・即金」は危ない！相談は＃9110へ清正公が「闇バイト」防止の啓発で肥後の民を守る？ この啓発動画は、特殊詐欺や強盗など、いわゆる「闇バイト」に市民が加担するのを防ごうと、熊本東警察署が作りました。 最近では県内に住む高校生が特殊詐欺の受け子に勧誘され、80代の