別々のクラブを応援する夫婦を「他サポ夫婦」と呼びます。いろいろな、じつにいろいろな「あるある」があるようでして...。そんな他サポ夫婦の日常をお知らせします。─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─･･─夫婦で応援するクラブが違うといろいろある。千田純生先生（@chidajunsei3163）の連載『他サポ夫婦』第236話です。他サポ夫婦は日本代表対ブラジル戦を自宅で見ていたようです。日本代表が前半で2点リードされてしまい.....