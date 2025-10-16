1日午後9時過ぎ、山梨・甲府市のホテルに設置されたカメラが捉えたのは、交差点のど真ん中で起きた事故の瞬間です。右折をしようとした車に、直進してきた車が衝突。右折車は衝撃で吹き飛ばされ、360度回転しながら歩道のポールにぶつかって止まりました。直進車は対向車線に飛び出し、回転しながら火花を散らしています。そして、白い車にぶつかって止まりました。事故があった現場は、広い道路の交わる交差点。直進車側から見る