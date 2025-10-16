「金」の商品の生産が追いつかず、11月下旬の販売再開を目指すとしています。田中貴金属工業は、50グラム以下の小型の「金地金（きんじがね）」商品について、「想定を上回って需要が高まった」として一時販売を停止していて、11月下旬からの販売再開を目指すと発表しました。金地金の商品の在庫がなくなったのは、初めてで、今後24時間体制で生産するなどして対応するとしています。田中貴金属は「小型の商品に需要が集中している