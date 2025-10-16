「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）阪神・小幡の横っ跳び好捕に甲子園が沸いた。四回にＤｅＮＡ・牧のソロで１点を勝ち越され、なおも１死一塁の場面。林がはじき返した三遊間を抜けそうな鋭いライナーを、小幡が横っ跳びでキャッチ。スタンドの虎党から大歓声が起きた。２死一塁となり、阪神先発の才木が竹田を空振り三振に仕留め、追加点は与えなかった。小幡は１５日