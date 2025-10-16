14年7カ月ぶりの再会です。東日本大震災で行方不明となっていた当時6歳の女の子の遺骨が、家族に引き渡されました。16日、宮城県警で遺族に引き渡されたのは、東日本大震災で行方不明となっていた岩手・山田町の山根捺星さん（当時6歳）の遺骨です。父・朋紀さん：うれしいの一言です。やっと家に連れて帰れるなと思って。捺星さんの遺骨は2023年2月、宮城・南三陸町にある建設会社が作業中に見つけました。警察がDNA鑑定などを進