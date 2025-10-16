笑顔を見せる海上自衛隊員とフランス海軍「プレリアル」乗組員＝１６日、海自横須賀基地吉倉岸壁フランス海軍のフロレアル級フリゲート艦「プレリアル」が１６日、横須賀市の海上自衛隊横須賀基地に寄港した。同艦の横須賀寄港は２０２３年４月以来２年ぶり３回目。プレリアルは排水量２６００トン、全長９５メートル、幅１４メートルで、乗組員約１００人。９月２３日にフランス領ポリネシア・タヒチの首都パペーテを出港し、