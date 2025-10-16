タレントの原千晶（51）が16日、X（旧ツイッター）を更新。釣具店でためたポイントを不正利用されていたことが発覚し、被害を寸前で回避したことを報告した。釣りを趣味としている原は「笑わないで聞いてください私が最も心血注いできたキャスティング（釣具屋さん）のポイ活コツコツ貯めていつか大きな買い物をと夢見ていました今朝何気なくアプリ開いてポイントを見たら…2万近くものポイントが消えてる………」と切り出し