「先日助けていただいた鶴です」そう言って現れた人語を操る一羽の鶴。もとになった話では女性が登場するわけですが、堂々鶴自身が尋ねてきて、この時点で何だか不穏です。はてさて、鶴の思惑とはいかに…？『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む今回は昔話を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽