「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、16日までにエックスを更新。後輩ホロメンからもらった差し入れを公開すると、ファンから「神」「一家に一人欲しい」など称賛の声が上がっている。【写真】後輩ホロメンがスバルさんのために作った手料理配信業などで多忙なスバルさんが「疲れ果てて死んでたらいろはが届けてくれました号泣がんばれる」とつづり公開したのは、後輩の6期生・風真いろはさんが差し入れてくれた