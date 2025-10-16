BE:FIRSTが10月29日にリリースする初のベストアルバム『BE:ST』のダイジェスト映像が公開された。『BE:ST』はプレデビュー曲「Shining One」や第64回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」、自身最速でストリーミング再生回数1億回を突破した話題のドラマ主題歌「夢中」といったBE:FIRSTのポップスやメッセージソングをまとめた『Mood』。デビュー曲「Gifted.」や各種音楽チャート116冠を獲得した「Mainstream」、