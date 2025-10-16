ラジオパーソナリティの中村貴子主催ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17＞が2026年1月10日、東京・新代田FEVERで開催される。同イベントの出演アーティストが発表となった。発表された出演者はラジオを通して親交を深めてきた高野寛、ストレイテナーのホリエアツシ、中田裕二の全3組だ。“〜When I’m Sixty-Five〜”と銘打たれた今回は、中村貴子の生誕65歳記念回でもあり、イベント＜貴ちゃんナイト＞の歴代出演者が集結する