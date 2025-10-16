ＪＲＡのルーキー、谷原柚希騎手＝美浦・伊藤圭三厩舎＝が１０月１６日、川崎８Ｒの「ＹＪＳ（ヤングジョッキーズシリーズ）トライアルラウンド川崎第２戦」（ダート１６００メートル）で２番人気のメイワノワ（牝５歳、川崎・河津裕昭厩舎、父バトルプラン）に騎乗。好位３番手を追走から直線で外に持ち出されると力強い伸び脚で抜け出し、１馬身半差をつけ快勝。自身のキャリア初勝利を挙げた。これまでＪＲＡでは４３回騎