◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が「５番・一塁」でスタメン出場。２―２の同点で迎えた４回先頭、阪神先発右腕の才木から左中間席に１号勝ち越しソロを放った。カウント３ボール１ストライクからの５球目、１４９キロの直球をフルスイング。快音を残した打球は、左中間席に吸い込まれた。左翼席上段の一角以外、ほぼ阪神フ