メ～テレ（名古屋テレビ） 犯罪収益移転防止法違反などの疑いで、男女7人が逮捕されました。7人は日本最大の口座ブローカーのメンバーとみられます。 西川悠輔容疑者(32)ら男女7人は、今年4月から5月に福島県の女性(30代)と共謀し、通信事業者をだまして回線契約を結んだほか、金融機関の預金口座の情報が入ったスマートフォンを、女性から譲り受けたなどの疑いが持たれています。 警察の調