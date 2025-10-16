メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県でインフルエンザが去年よりも早く流行入りしています。県は感染対策を呼びかけています。 愛知県では10月6日から12日までの定点医療機関当たりのインフルエンザの患者数が「1.1人」になりました。 国が流行入りの目安としている「1.0人」を超えたことから県は「流行入りした」と発表しました。 去年に比べ1カ月以上早い流行入りです。今後、本格的な流行が予想されることから、県