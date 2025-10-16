福岡県内のインフルエンザの感染者は、6週連続で流行期の目安を上回っています。福岡県によりますと、12日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり2.14人で、前の週の1.98人から増加しました。インフルエンザの流行期の目安である「1人」を6週連続で上回っています。福岡県は手洗いやマスクの着用、こまめな換気など基本的な感染対策を心がけるよう呼びかけています。 また、県内