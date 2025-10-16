きょう午前、南砺市利賀村で車が転落しているのが見つかり、中から男性の遺体が発見されました。警察によりますと、きょう午前11時ごろ、南砺市利賀村仙野原の、利賀川と庄川の合流地点近くの草地で、県の防災ヘリが車を発見しました。車の中からは、50代とみられる男性の遺体が見つかりました。きのう、行方不明者がいると通報があり、けさから消防や警察が探していました。車両は行方不明者の車のナンバーと一致していると