◇セCSファイナルステージ第2戦阪神―DeNA（2025年10月16日甲子園）阪神・小幡がスーパーキャッチで観客を沸かせた。2―3と逆転を許した4回。1死一塁でDeNA・林が放ったライナーは三遊間へ。これに遊撃・小幡が超反応で横っ飛びし、遊直とした。4回までで3失点と苦しむ才木を救うビッグプレーとなった。