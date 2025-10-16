日韓国交正常化60周年記念フォーラムのレセプションで、あいさつする石破首相＝16日午後、東京都内石破茂首相は16日、経団連が東京都内で開いた日韓国交正常化60周年記念フォーラムのレセプションで、日本と韓国の関係について「安定的な発展へ緊密な意思疎通を続けることは極めて重要だ」との考えを示した。石破氏は「一番近い国から信頼されなくて、日本の外交はあり得ない」と強調。「日韓が最も強い信頼の絆で結ばれてこそ