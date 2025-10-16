何の非もない4人の男女が次々に惨殺された。犯人は、地元でよく知られた名家の長男だった――。【実際の写真】「木造の2階建て」青木被告が4人を惨殺したあと立てこもっていた場所は…2023年5月、長野県中野市で住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件。殺人や銃刀法違反の罪に問われている青木政憲被告（34）の裁判員裁判の判決公判が10月14日午後に開かれ、長野地裁は求刑通り「死刑」を言い渡した。事件の詳細、青木被告