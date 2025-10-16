立憲民主党の安住幹事長と日本維新の会の中司幹事長、国民民主党の榛葉幹事長は１６日、国会内で会談し、臨時国会での首相指名選挙の対応について意見を交わした。３党は自民党と維新による政策協議の結果を踏まえたうえで、野党候補の一本化に向けた協議継続の可否を判断する方針だ。会談には３党の国会対策委員長も同席した。維新側が会談で、自民との政策協議を巡る経緯を説明し、立民、国民民主両党に協議結果を１７日に報