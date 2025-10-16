愛知県もインフルエンザの「流行入り」。東海3県全てで流行入りとなりました。愛知県によりますと、10月12日までの1週間の定点医療機関あたりのインフルエンザ患者数は平均「1.1」で、流行入りの目安となる「1」を上回りました。過去10年で2番目に早い流行入りの発表となりましたが、県の担当者は「要因についての分析はできていない」としています。東海3県では、三重県が9月17日、岐阜県が10月9日に流行入りとなるなど、